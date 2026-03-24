В Иране за подрыв национальной безопасности задержаны 466 человек
- 24 марта, 2026
- 14:32
Иранская полиция задержала в общей сложности 466 человек по обвинению в онлайн-деятельности, направленной на подрыв национальной безопасности страны.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом во вторник сообщили государственные СМИ Ирана.
Отмечается, что данная операция стала одной из крупнейших облав в сфере безопасности с момента начала войны с Израилем и США.
По сообщениям иранских медиа, в течение марта было произведено более 1 тыс. арестов. Задержанных обвиняют в съемке режимных объектов, распространении антиправительственного контента в сети или "сотрудничестве с врагом".
В заявлении полиции утверждается, что задержанные были связаны с "вражескими" сетями, стремящимися дестабилизировать ситуацию внутри Ирана.
