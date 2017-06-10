В Иране в ходе межобщинной вооруженной стычки погибли 22 человека

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Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 22 человека погибли минувшей ночью в области Рамхормоз южной иранской провинции Хузестан в ходе межобщинной стычки.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

"К сожалению, в столкновении прошлой ночью было использовано современное армейское оружие и 22 человека погибли", — заявил представитель местного органа власти Хедайятолла Хадеми.

По его словам, причина инцидента заключается в старом межобщинном конфликте.