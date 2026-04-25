    В Иране казнили обвиненного в связях с израильской разведкой

    В Иране казнили обвиненного в связях с израильской разведкой

    В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении гражданина страны, обвиненного в сотрудничестве с израильской разведкой "Моссад".

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Tasnim.

    Согласно информации, казненный Эрфан Киани был признан виновным в работе на "Моссад", а также в участии в актах вандализма и насилия во время общенациональных протестов, прошедших в стране в этом году.

    По данным иранских властей, Киани причастен к поджогам и уничтожению имущества в Исфахане и запугиванию населения. Ему также вменяется использование холодного оружия.

    Отмечается, что приговор был приведен в исполнение после его утверждения Верховным судом Ирана.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Смертная казнь Израильская разведывательная служба Моссад Шпионаж в пользу Израиля Иран
    İranda İsrail kəşfiyyatı ilə əlaqədə ittiham olunan şəxs edam edilib
    Iran hangs agent working for Israel over sabotage in protests

