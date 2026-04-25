В Иране казнили обвиненного в связях с израильской разведкой
- 25 апреля, 2026
- 11:32
В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении гражданина страны, обвиненного в сотрудничестве с израильской разведкой "Моссад".
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Tasnim.
Согласно информации, казненный Эрфан Киани был признан виновным в работе на "Моссад", а также в участии в актах вандализма и насилия во время общенациональных протестов, прошедших в стране в этом году.
По данным иранских властей, Киани причастен к поджогам и уничтожению имущества в Исфахане и запугиванию населения. Ему также вменяется использование холодного оружия.
Отмечается, что приговор был приведен в исполнение после его утверждения Верховным судом Ирана.
