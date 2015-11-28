​В Ираке жертвами взрыва заминированного авто стали 7 человек

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Ираке жертвами взрыва заминированного автомобиля стали 7 человек. Ещё 17 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил мэр города Туз-Хурмату Шалаль Абдул.

Целью нападения стал блок-пост полиции при въезде на городской рынок. Взрывное устройство было спрятано в автомобиль, которым управлял террорист-смертник.

Ответственность за взрыв пока никто не взял.

В окрестностях Туз-Хурмату происходили столкновения между шиитским ополчением и курдскими военизированными подразделениями, которые добиваются автономии региона на севере Ирака.