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В Ираке заявили о ликвидации главаря нескольких ячеек ИГ

В Ираке заявили о ликвидации главаря нескольких ячеек ИГ Силы безопасности Ирака ликвидировали в четверг утром главаря нескольких ячеек террористической группировки "Исламское государство" в провинции Анбар.
Другие страны
17 ноября 2022 г. 16:57
В Ираке заявили о ликвидации главаря нескольких ячеек ИГ

Силы безопасности Ирака ликвидировали в четверг утром главаря нескольких ячеек террористической группировки "Исламское государство" в провинции Анбар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главнокомандующего ВС арабской республики Яхья Расул.

"Силам специального назначения управления по борьбе с терроризмом удалось уничтожить главаря ячеек ИГ Хусейна Мухаммеда Джасема аль-Иссави по прозвищу Абу Иса", - написал Расул в Twitter. По его словам, террорист отвечал за подрывную деятельность в районе города Рамади, являющемся административным центром провинции Анбар. В ходе операции боевик совершил попытку самоподрыва с целью поразить силовиков, но был уничтожен.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ.

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