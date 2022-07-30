В Ираке в ходе протестов умер один человек, свыше 100 пострадали

По меньшей мере один человек погиб, еще 125 получили ранения в ходе протестных акций, которые проходят в Багдаде в субботу.

По меньшей мере один человек погиб, еще 125 получили ранения в ходе протестных акций, которые проходят в Багдаде в субботу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera, в числе пострадавших 25 иракских военнослужащих.

У некоторых демонстрантов наблюдаются признаки удушья, поскольку силы безопасности применили слезоточивый газ против сторонников радикального шиитского имама Муктады ас-Садра, которые штурмовали бетонные заграждения, возведенные вокруг правительственной "зеленой зоны" в Багдаде. Кроме того, несколько участников акций протеста получили травмы от попадания резиновых пуль.

Ранее телеканал Al-Hadath сообщал о 60 пострадавших. По данным телеканала As-Sumaria, три человека получили травмы во время давки на мосту Аль-Джумхурия, по которому протестующие прорвались к "зеленой зоне". Действия шиитских активистов сорвали голосование в Совете представителей (парламенте республики) по кандидатуре нового премьер-министра Мухаммеда Шияха ас-Судани.

15.05

В Багдаде возобновились протесты, участники которых требуют распустить парламент. Полиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ, пострадали как минимум 60 человек. многие из которых получили ранения легкой и средней степени тяжести.

Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, демонстранты попытались перелезть через бетонные заграждения вокруг "зеленой зоны", где находятся правительственные здания и посольства. Несмотря на усилия полиции протестующие пока не расходятся.

В прошлый раз протестующие штурмовали здание парламента в среду, 27 июля. Вчера, 29 июля, полиция начала закрывать въезд в "зеленую зону".

Политический кризис в Ираке наблюдается с октября 2021 года, когда в стране прошли досрочные парламентские выборы. Ситуация усугубляется энергетическим кризисом, а также ростом активности террористических организаций.

14.03

Демонстранты, недовольные выдвижением в премьер-министры Ирака Мухаммеда Шияха ас-Судани, прорвались в субботу в здание Совета представителей (парламента республики), которое расположено в правительственной "зеленой зоне" в центре Багдада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".

Силы безопасности и военнослужащие на подступах к парламентскому дворцу применили водометы и слезоточивый газ, но не смогли сдержать толпы протестующих.

Сторонники радикального имама Муктады ас-Садра с национальными флагами находятся сейчас в холле парламента, охранники не пытаются оказывать им сопротивление.

По информации телеканала, действия шиитских активистов сорвали голосование в Совете представителей по кандидатуре нового премьера, которое теперь перенесено на более поздний срок.