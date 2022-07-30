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Демонстранты в Багдаде вновь прорвались в здание иракского парламента

Демонстранты в Багдаде вновь прорвались в здание иракского парламента Демонстранты, недовольные выдвижением в премьер-министры Ирака Мухаммеда Шияха ас-Судани, прорвались в субботу в здание Совета представителей (парламента республики), которое расположено в правительственной "зеленой зоне" в центре Багдада.
Другие страны
30 июля 2022 г. 14:03
Демонстранты в Багдаде вновь прорвались в здание иракского парламента

Демонстранты, недовольные выдвижением в премьер-министры Ирака Мухаммеда Шияха ас-Судани, прорвались в субботу в здание Совета представителей (парламента республики), которое расположено в правительственной "зеленой зоне" в центре Багдада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".

Силы безопасности и военнослужащие на подступах к парламентскому дворцу применили водометы и слезоточивый газ, но не смогли сдержать толпы протестующих.

Сторонники радикального имама Муктады ас-Садра с национальными флагами находятся сейчас в холле парламента, охранники не пытаются оказывать им сопротивление.

По информации телеканала, действия шиитских активистов сорвали голосование в Совете представителей по кандидатуре нового премьера, которое теперь перенесено на более поздний срок.

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