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    В Ираке в ходе боевых операций погибли двое американских военных

    По предварительным данным, инцидент произошел не в результате соприкосновения с противником© "AFP"

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Двое американских военнослужащих погибли, еще пятеро пострадали в ходе боевых действий на севере Ирака.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении штаба международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ.

    "Вся коалиция по борьбе с ИГ направляет наши глубочайшие соболезнования семьям этих героев, (их) друзьям и сослуживцам. Нет слов, чтобы описать уважение, которое я к вам испытываю, и скорбь, которую я испытываю в связи с вашей потерей", - заявил американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ.

    По предварительным данным, инцидент произошел не в результате соприкосновения с противником. В настоящее время ведется расследование.

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