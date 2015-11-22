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    ​В Ираке умер американский солдат

    Инцидент не связан с боевыми действиями

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Рядовой американской армии Кристофер Кастаньеда умер на базе ВВС "Аль-Асад" в Ираке, передает Report.

    Как сообщила пресс-служба вооруженных сил, инцидент, в результате которого он скончался, не связан с боевыми действиями.

    19-летний пехотинец был жителем Южной Каролины. Он вступил в ряды американской армии в январе 2015 года, а в августе его часть перебросили в Ирак. У Кристофера, которого посмертно наградили медалью, остались мать и дед.

    Авиабаза "Аль-Асад" находится в провинции Анбар, в 160 километрах к западу от Багдада. 

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