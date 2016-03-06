​В Ираке террорист ИГИЛ подорвал бензовоз: 60 жертв, более 70 раненых

Баку. 6 Марта. REPORT.AZ/ Террорист-смертник подорвал бензовоз в районе иракского города Хилла, который находится к югу от Багдада. Теракт унес жизни по меньшей мере 60 человек.

Как передает Report, об этом сообщили Reuters источники представители местных властей.

Ранения получили свыше 70 человек.

Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка ИГИЛ.

"Это самый большой взрыв в провинции на сегодняшний день", - сказал глава комитета по безопасности Хиллы Фаллах аль-Радх.

Он уточнил, что взрыв уничтожил контрольно-пропускной пункт, соседний полицейский участок, а также несколько домов и десятки автомобилей.

Местная больница официально подтвердила число жертв. Врачи подтвердили, что большинство пострадавших получили ожоги.

Город Хилла является столицей провинции Бабиль, в которой проживают преимущественно шииты.