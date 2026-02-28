Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Ираке два человека погибли, пятеро ранены в результате авиаударов

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 14:20
    Два человека погибли, пятеро ранены в результате нескольких авиаударов по району в провинции Бабиль в центральной части Ирака.

    Как передает Report, об этом сообщает сайт телеканала Iran International.

    "Район Джурф Эн-Наср на севере провинции Бабиль подвергся нескольким воздушным ударам, в результате которых погибли два человека", - говорится в сообщении.

    İraqda hava zərbələri nəticəsində iki nəfər ölüb, beş nəfər yaralanıb
    Two killed, five injured in airstrikes in Iraq

