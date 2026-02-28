В Ираке два человека погибли, пятеро ранены в результате авиаударов
Другие страны
- 28 февраля, 2026
- 14:20
Два человека погибли, пятеро ранены в результате нескольких авиаударов по району в провинции Бабиль в центральной части Ирака.
Как передает Report, об этом сообщает сайт телеканала Iran International.
"Район Джурф Эн-Наср на севере провинции Бабиль подвергся нескольким воздушным ударам, в результате которых погибли два человека", - говорится в сообщении.
Последние новости
14:41
Катар осуждает обстрелы своей территории иранскими ракетамиДругие страны
14:41
МИД: Граждане Казахстана не пострадали в результате ракетных ударов по ИрануДругие страны
14:39
В Израиле сообщили о новом запуске иранской баллистистической ракетыДругие страны
14:33
Посольство Ирана в Баку обратилось к своим гражданам в АзербайджанеВнешняя политика
14:32
Сибига о ситуации в Иране: Тегеран упустил шансы на дипломатическое решениеДругие страны
14:31
В ОАЭ в результате ракетной атаки погиб один человекДругие страны
14:20
В Ираке два человека погибли, пятеро ранены в результате авиаударовДругие страны
14:14
СМИ: В Эр-Рияде зафиксированы взрывыДругие страны
14:10