В Ираке два человека погибли, пятеро ранены в результате авиаударов

Два человека погибли, пятеро ранены в результате нескольких авиаударов по району в провинции Бабиль в центральной части Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает сайт телеканала Iran International.

"Район Джурф Эн-Наср на севере провинции Бабиль подвергся нескольким воздушным ударам, в результате которых погибли два человека", - говорится в сообщении.