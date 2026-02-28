İraqda hava zərbələri nəticəsində iki nəfər ölüb, beş nəfər yaralanıb

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İraqın Babil əyalətindəki rayona endirilən bir neçə hava zərbəsi nəticəsində iki nəfər həlak olub, beş nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Iran International" telekanalının saytında məlumat verilib.

    "Babil əyalətinin şimalındakı Cürf ən-Nəsr rayonuna bir neçə hava zərbəsi endirilib, nəticədə iki nəfər həlak olub", - məlumatda deyilir.

    İrana hərbi zərbələr
    В Ираке два человека погибли, пятеро ранены в результате авиаударов
    Two killed, five injured in airstrikes in Iraq

