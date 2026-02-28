İraqda hava zərbələri nəticəsində iki nəfər ölüb, beş nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 28 fevral, 2026
- 14:25
İraqın Babil əyalətindəki rayona endirilən bir neçə hava zərbəsi nəticəsində iki nəfər həlak olub, beş nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Iran International" telekanalının saytında məlumat verilib.
"Babil əyalətinin şimalındakı Cürf ən-Nəsr rayonuna bir neçə hava zərbəsi endirilib, nəticədə iki nəfər həlak olub", - məlumatda deyilir.
