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    В Ираке более 20 человек погибли при наводнениях

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Как минимум 21 человек погиб, 180 пострадали в результате наводнений в разных провинциях Ирака.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения Сейфа Бадра.

    Ранее телеканал Al-Sumaria сообщил, что наводнение на севере Ирака в районе города Шергат привело к затоплению 3 тысяч домов и гибели не менее семи человек.

    В последние дни в ряде районов Ирака идут проливные дожди.

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