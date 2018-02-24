В Индонезии жертвами оползней и наводнений стали 16 человек

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Жертвами оползней и наводнений в индонезийской провинции Центральная Ява стали 16 человек, еще 20 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Нвосоти, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям.

Стихийные бедствия обрушились на регион несколько дней назад, в субботу власти возобновили поисковую операцию. Большинство погибших стали жертвами оползней в округах Бребес и Пурбалинга.

Наводнения также затронули некоторые районы соседней провинции Западная Ява, но данных о пострадавших и разрушениях пока нет.