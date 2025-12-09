Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Индонезии вспыхнул пожар в семиэтажном здании, погибло 17 человек

    В Индонезии вспыхнул пожар в семиэтажном здании, погибло 17 человек

    В столице Индонезии Джакарте в результате пожара в семиэтажном здании погибло 17 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Kompas TV, об этом сообщил начальник полиции Центральной Джакарты Сусатио Пурномо Кондро.

    По его словам, пожар вспыхнул на первом этаже и сотрудники местных офисов попытались потушить огонь самостоятельно.

    "На первом этаже загорелась батарея, которую удалось потушить сотруднику. Однако пламя все же распространилось на более обширную территорию. Дым поднялся до шестого этажа здания", - сказал он.

    Отмечается, что в этом здании находится офис компании Terra Drone Indonesia, которая предоставляет дроны для аэрофотосъемки клиентам из горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслей.

    İndoneziya paytaxtında yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB
    Fire at building in Indonesia's capital kills 20
