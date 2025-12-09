В Индонезии вспыхнул пожар в семиэтажном здании, погибло 17 человек
- 09 декабря, 2025
- 13:27
В столице Индонезии Джакарте в результате пожара в семиэтажном здании погибло 17 человек.
Как передает Report со ссылкой на Kompas TV, об этом сообщил начальник полиции Центральной Джакарты Сусатио Пурномо Кондро.
По его словам, пожар вспыхнул на первом этаже и сотрудники местных офисов попытались потушить огонь самостоятельно.
"На первом этаже загорелась батарея, которую удалось потушить сотруднику. Однако пламя все же распространилось на более обширную территорию. Дым поднялся до шестого этажа здания", - сказал он.
Отмечается, что в этом здании находится офис компании Terra Drone Indonesia, которая предоставляет дроны для аэрофотосъемки клиентам из горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслей.
