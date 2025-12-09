İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İndoneziyada binada yanğın olub, 17 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 09 dekabr, 2025
    • 13:31
    İndoneziyanın paytaxtı Cakartada yeddimərtəbəli binada baş verən yanğın nəticəsində 17 nəfər həlak olub.

    "Report" "Kompas TV"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Cakartanın polis rəisi Susatio Purnomo Kondro bildirib.

    Onun sözlərinə görə, yanğın birinci mərtəbədə başlayıb və yerli müəssisələrin işçiləri alovu özləri söndürməyə çalışıblar. Lakin alov daha geniş əraziyə yayılıb.

    Qeyd edilir ki, bu binada mədən və kənd təsərrüfatı sektorundakı müştərilərə aerofotoçəkilişlər üçün dronlar təqdim edən "Terra Drone Indonesia" şirkətinin ofisi yerləşir.

    В Индонезии вспыхнул пожар в семиэтажном здании, погибло 17 человек
    Fire in office building in Indonesia's capital kills at least 17 people

