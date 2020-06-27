​В Индонезии выявили рекордное число случаев COVID-19

Рекордные 1 385 новых случаев заражения коронавирусом был выявлены в Индонезии, число подтвержденных случаев заражения превысило 52 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

За все время коронавирусом в Индонезии заразились 52 812 человек.

С начала вспышки коронавируса в Индонезии скончались 2 720 человек, выздоровели 21 909 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.