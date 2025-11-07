В Индонезии произошел взрыв в мечети на территории школьного комплекса: есть пострадавшие

В Индонезии произошел взрыв в мечети на территории школьного комплекса, в результате пострадали несколько человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Сообщается о нескольких пострадавших, часть из них была госпитализирована. Точное число уточняется.

На место происшествия прибыли подразделения спецназа и экстренные службы.

Власти начали расследование обстоятельств происшествия. Причина инцидента пока не установлена.