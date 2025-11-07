В Индонезии произошел взрыв в мечети на территории школьного комплекса: есть пострадавшие
Другие страны
- 07 ноября, 2025
- 12:25
В Индонезии произошел взрыв в мечети на территории школьного комплекса, в результате пострадали несколько человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.
Сообщается о нескольких пострадавших, часть из них была госпитализирована. Точное число уточняется.
На место происшествия прибыли подразделения спецназа и экстренные службы.
Власти начали расследование обстоятельств происшествия. Причина инцидента пока не установлена.
