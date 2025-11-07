Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    В Индонезии произошел взрыв в мечети на территории школьного комплекса: есть пострадавшие

    В Индонезии произошел взрыв в мечети на территории школьного комплекса, в результате пострадали несколько человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Сообщается о нескольких пострадавших, часть из них была госпитализирована. Точное число уточняется.

    На место происшествия прибыли подразделения спецназа и экстренные службы.

    Власти начали расследование обстоятельств происшествия. Причина инцидента пока не установлена.

    İndoneziyada məsciddə partlayış olub, xəsarət alanlar var

