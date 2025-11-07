İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İndoneziyada məsciddə partlayış olub, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2025
    • 12:39
    İndoneziyada məktəb kompleksinin ərazisindəki məsciddə partlayış baş verib.

    Bu barədə "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən məlumat verir.

    Bir neçə nəfərin xəsarət aldığı bildirilir, onların bir qismi xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Xüsusi təyinatlı bölmələr və fövqəladə hallar üzrə xidmətlərin əməkdaşları hadisə yerindədir.

    Hakimiyyət orqanları hadisənin təfərrüatlarını araşdırmağa başlayıb. İnsidentin səbəbi hələlik müəyyən edilməyib.

    Bütün Xəbər Lenti