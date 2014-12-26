В Индонезии отметили 10-ую годовщину со дня разрушительного цунами

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Индонезии началась серия траурных мероприятий, посвященных памяти жертв разрушительного цунами, обрушившегося на страну ровно 10 лет назад. Как сообщает Report, сегодня 10-ую годовщину отметили в столице наиболее пострадавшей от стихии в 2004 году провинции Ачех Банда-Ачех.

В мероприятии приняли участие вице-президент страны Юсуф Калла, а также представители 36 стран-доноров, оказавших помощь Ачех после цунами, в том числе Азербайджана.

Вице-президент вместе с гостями посетили пятничную молитву в память жертв цунами в мечети Байтуррахман Банда-Ачех, посетили мемориал в честь жертв цунами.

Представитель провинции Ачех заявил, что в пятничной молитве в Банда Ачех приняли участие порядка 8 тыс. человек.

Отметим, поминальные церемонии также проходят в Таиланде и на Шри-Ланке.

Более 228 тыс. человек погибли в результате стихийного бедствия в Индийском океане, произошедшего 26 декабря 2004 года.

Больше всего пострадала индонезийская провинция Ачех, которая находилась ближе всего к эпицентру подводного землетрясения, вызвавшего цунами, - там погибло 170 тыс. человек, были уничтожены 100 тыс. домов и других объектов общего пользования.