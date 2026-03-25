В Индонезии могут сократить бесплатное питание школьников для экономии госсредств

Индонезия рассматривает возможность сокращения распределения бесплатного питания для школьников с шести дней в неделю до пяти с целью экономии государственных средств на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр финансов страны Пурбая Юдхи Садева.

По словам министра, данная мера позволит сэкономить 40 триллионов рупий в год ($2,37 млрд) из-за роста цен, в том числе на энергоносители, на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Автором данной инициативы является Глава национального агентства по вопросам питания. Для внедрения этого предложения оно должно быть одобрено со стороны президента Прабово Субианто.