В Индонезии число жертв наводнений и оползней превысило 630
- 02 декабря, 2025
- 09:20
Число жертв катастрофических наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра возросло до 631 человека.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщило национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Также сообщается, что 472 человек числятся пропавшими без вести. Около миллиона семей были эвакуированы.
Наводнения произошли из-за муссонных дождей, в результате которых реки вышли из берегов, повредив тысячи домов и зданий.
Ранее была информация о 593 погибших.
