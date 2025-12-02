Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    В Индонезии число жертв наводнений и оползней превысило 630

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 09:20
    В Индонезии число жертв наводнений и оползней превысило 630

    Число жертв катастрофических наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра возросло до 631 человека.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщило национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

    Также сообщается, что 472 человек числятся пропавшими без вести. Около миллиона семей были эвакуированы.

    Наводнения произошли из-за муссонных дождей, в результате которых реки вышли из берегов, повредив тысячи домов и зданий.

    Ранее была информация о 593 погибших.

    Индонезия наводнение оползни Суматра жертвы
    İndoneziyada daşqın və torpaq sürüşmələrinin qurbanlarının sayı 630-u keçib
    Sumatra flood toll hits 631, one million in shelters
    Лента новостей