İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    İndoneziyada daşqın və torpaq sürüşmələrinin qurbanlarının sayı 630-u keçib

    Digər ölkələr
    • 02 dekabr, 2025
    • 09:30
    İndoneziyada daşqın və torpaq sürüşmələrinin qurbanlarının sayı 630-u keçib

    İndoneziyanın Sumatra adasında fəlakətli daşqın və torpaq sürüşmələrinin qurbanlarının sayı 631-ə çatıb.

    "Report" "Əl Ərəbiyə"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Təbii Fəlakətlərin Nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Milli Agentlik məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, 472 nəfər itkin düşmüş hesab olunur. Təxminən bir milyon ailə təxliyə edilib.

    Daşqınlar musson yağışları səbəbindən baş verib, nəticədə minlərlə ev və binaya ziyan dəyib.

    Daha əvvəl 593 nəfərin həlak olduğu barədə məlumat verilmişdi.

    İndoneziya Sumatra adası daşqın torpaq sürüşmələri
    В Индонезии число жертв наводнений и оползней превысило 630
    Sumatra flood toll hits 631, one million in shelters

    Son xəbərlər

    09:45

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının rəsmisi "Qalatasaray"ın oyununa təyinat alıb

    Komanda
    09:44

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    09:41

    Azərbaycanda transmilli şirkətlərə hesabatlılıqla bağlı yeni tələb qoyulub

    Biznes
    09:34
    Video

    Bakıda avtomobillə "KamAZ" toqquşub, ölən var

    Hadisə
    09:30

    İndoneziyada daşqın və torpaq sürüşmələrinin qurbanlarının sayı 630-u keçib

    Digər ölkələr
    09:28

    Azərbaycan XİN BƏƏ və Laosu Milli Gün münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    09:28

    Azərbaycan millisi "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirində ikinci matçına çıxacaq

    Futbol
    09:21

    Bilgəh qəsəbəsində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:14

    Masallıda qadın sürücü avtomobili aşırıb, ölən və yaralananlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti