В Индийском океане пропали без вести сотни мигрантов
Другие страны
- 09 ноября, 2025
- 19:45
На границе Малайзии и Таиланда затонуло судно с мигрантами, сотни человек пропали без вести.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
В статье уточняется, что более месяца назад из Мьянмы на большом судне отправились около 300 человек. По мере приближения к границе Малайзии их пересадили на три лодки меньшего размера. Каждая вмещала около 100 человек. Так мигрантов не должна была обнаружить береговая охрана.
Морские власти Малайзии заявили, что одна из лодок затонула 6 ноября. Спустя три дня появилась информация о новых пострадавших. Спасатели нашли десять выживших. Судьба двух других лодок до сих пор неизвестна. Поисково-спасательная операция продолжается.
Последние новости
20:03
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
19:45
В Индийском океане пропали без вести сотни мигрантовДругие страны
19:21
На Тенерифе из-за мощных волн пострадали 15 человекДругие страны
18:57
Фото
Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на VI Играх исламской солидарности – ОБНОВЛЕНО-2Карабах
18:53
СМИ: На Филиппинах из-за супертайфуна погибли два человекаДругие страны
18:33
Азербайджанский судья-инспектор получил назначение на матч отборочного этапа ЧМ-2026Футбол
18:21
Фото
В Азербайджанской Армии состоялись церемонии принесения присягиАрмия
18:10
СМИ: в Нью-Йорке пытаются предотвратить вторжение нацгвардии Трампа в городДругие страны
17:48
Видео