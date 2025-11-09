Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Индийском океане пропали без вести сотни мигрантов

    Другие страны
    • 09 ноября, 2025
    • 19:45
    На границе Малайзии и Таиланда затонуло судно с мигрантами, сотни человек пропали без вести.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    В статье уточняется, что более месяца назад из Мьянмы на большом судне отправились около 300 человек. По мере приближения к границе Малайзии их пересадили на три лодки меньшего размера. Каждая вмещала около 100 человек. Так мигрантов не должна была обнаружить береговая охрана.

    Морские власти Малайзии заявили, что одна из лодок затонула 6 ноября. Спустя три дня появилась информация о новых пострадавших. Спасатели нашли десять выживших. Судьба двух других лодок до сих пор неизвестна. Поисково-спасательная операция продолжается.

