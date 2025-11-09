İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Hind okeanında yüzlərlə miqrant itkin düşüb

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2025
    • 20:23
    Hind okeanında yüzlərlə miqrant itkin düşüb

    Malayziya və Tailand sərhədində miqrantlarla dolu gəmi batıb, yüzlərlə insan itkin düşüb.

    "Report" xəbərinə görə, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, bir aydan çoxdur, Myanmadan böyük bir gəmi ilə yola çıxan təxminən 300 nəfər Malayziya sərhədinə yaxınlaşdıqda onları hər biri təxminən 100 nəfər tutan üç kiçik qayığa keçiriblər. Bu yolla miqrantların sahil mühafizəsi tərəfindən aşkar edilməsinin qarşısı alınmalı idi.

    Malayziyanın müvafiq qurumundan bildirilib ki, həmin qayıqlardan biri noyabrın 6-da batıb. Üç gün sonra yeni zərərçəkənlər barədə məlumat yayılıb. Xilasedicilər sağ qalan on nəfəri tapıblar. Digər iki qayığın taleyi hələ də məlum deyil. Axtarış-xilasetmə əməliyyatı davam edir.

    Hind okeanı Malayziya miqrant
    В Индийском океане пропали без вести сотни мигрантов

    Son xəbərlər

    20:54

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura yekun vurulub

    Komanda
    20:52
    Foto

    Azərbaycanda ilk dəfə tam yaradıcı heyəti tələbələrdən ibarət bədii film təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    20:48
    Foto

    Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyi Ər-Riyadda Atletlər kəndində olublar

    Fərdi
    20:43
    Foto

    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu İslamiadada medal qazanıb - YENİLƏNİB-4

    Fərdi
    20:37

    "Zəfər turu"nun son matçında "Qarabağ" "Neftçi"yə qalib gəlib

    Futbol
    20:23

    Hind okeanında yüzlərlə miqrant itkin düşüb

    Digər ölkələr
    20:08
    Foto

    Naxçıvanda məhkumların tibbi müayinəsi aparılıb

    Sağlamlıq
    20:00
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    19:48

    Bərdədə nənə və nəvəsi dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti