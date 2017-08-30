В Индии за три дня погибло более 60 детей от неустановленной инфекции

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Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 61 ребенок умер за последние 72 часа в больнице Баба Рагхав Дас в индийском Горакхпуре. Это та же больница, где три недели назад скончались около 70 малышей, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Только за последние 24 часа здесь умерло 19 детей.

Причиной смерти маленьких пациентов медики называют энцефалит, а также другие инфекции и пневмонию. Врачи больницы сообщили, что новый скачок массовой смертности детей может объясняться мощными наводнениями, которые обрушились на штаты Уттар-Прадеш, в котором находится эта больница, и Бихар. Из районов, пострадавших от стихии, постоянно привозят больных детей в тяжелом состоянии.