В Индии за сутки выявили почти десять тысяч случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 9,8 тысячи и составляет 226 770. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Накануне сообщалось о 216 919 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 9,3 тысячи).

По данным ведомства, лечение в стране проходят 110 960 человек, выздоровели 109 461 человек (5 355 за сутки), умерли 6 348 человек (273 за сутки).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.