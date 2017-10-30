В Индии, возвращаясь со свадьбы, в ДТП 12 человек погибли, 30 получили ранения

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли, еще 30 получили травмы в результате ДТП в индийском штате Карнатака, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в округе Мандья на участке шоссе Маддур-Кунигал. Грузовик, в кузове которого находились несколько десятков человек, врезался в дерево. По данным издания, пассажиры возвращались в Майсур со свадьбы.

ДТП произошло, когда водитель пытался обогнать шедший впереди автомобиль. Два человека погибли на месте, остальные скончались в больнице.