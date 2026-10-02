В Индии в результате ДТП семь человек погибли, 20 ранены
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 10:52
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По меньшей мере семь человек погибли и около 20 получили ранения в результате столкновения грузовика с многоцелевым транспортным средством на юго-западе Индии.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.
По данным индийской полиции, грузовик двигался на высокой скорости и сзади врезался в микроавтобус.
Около 20 пострадавших были доставлены в ближайшую государственную больницу, некоторые из них, по сообщениям, находятся в критическом состоянии.
Hindistanda avtoqəza olub, 7 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb
7 dead, 20 injured in road accident in India
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