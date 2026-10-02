В Индии в результате ДТП семь человек погибли, 20 ранены

По меньшей мере семь человек погибли и около 20 получили ранения в результате столкновения грузовика с многоцелевым транспортным средством на юго-западе Индии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

По данным индийской полиции, грузовик двигался на высокой скорости и сзади врезался в микроавтобус.

Около 20 пострадавших были доставлены в ближайшую государственную больницу, некоторые из них, по сообщениям, находятся в критическом состоянии.