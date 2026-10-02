İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Hindistanda avtoqəza olub, 7 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2026
    • 11:16
    Hindistanda avtoqəza olub, 7 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb

    Hindistanın cənub-qərbində yük maşınının mikroavtobusala toqquşması nəticəsində azı 7 nəfər ölüb, 20-yə yaxın şəxs yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi məlumat yayıb.

    Hindistan polisinin məlumatına görə, yük maşını yüksək sürətlə hərəkət edib və mikroavtobusa çırpılıb.

    Məlumata görə, yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb, onlardan bəzilərinin vəziyyəti kritikdir.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölüm hadisəsi Hindistan
    В Индии в результате ДТП семь человек погибли, 20 ранены
    7 dead, 20 injured in road accident in India
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:24

    UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilib

    Digər ölkələr
    04:21

    "Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıb

    Digər ölkələr
    03:46

    Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaq

    Digər ölkələr
    03:28

    "Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaq

    Digər ölkələr
    02:56

    BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:17

    Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür

    Xarici siyasət
    01:52

    Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyib

    Region
    01:18

    Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    00:55

    ABŞ-Ukrayna İnvestisiya Fondu kritik əhəmiyyətli minerallar sahəsində ilk sövdələşməni bağlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti