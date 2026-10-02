Hindistanda avtoqəza olub, 7 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2026
- 11:16
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Hindistanın cənub-qərbində yük maşınının mikroavtobusala toqquşması nəticəsində azı 7 nəfər ölüb, 20-yə yaxın şəxs yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi məlumat yayıb.
Hindistan polisinin məlumatına görə, yük maşını yüksək sürətlə hərəkət edib və mikroavtobusa çırpılıb.
Məlumata görə, yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb, onlardan bəzilərinin vəziyyəti kritikdir.
В Индии в результате ДТП семь человек погибли, 20 ранены
7 dead, 20 injured in road accident in India
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