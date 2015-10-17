В Индии при столкновении грузовика с автобусом погибли 13 человек, пострадали около 30

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 человек погибли, еще около 30 пострадали в субботу в ДТП в юго-восточном индийском штате Андхра-Прадеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство IANS.

По данным полиции, грузовой автомобиль, в котором находились 40 гостей свадебной церемонии, столкнулся с пустым автобусом в округе Пракасам. "13 человек погибли на месте. Авария произошла по вине водителя автобуса, который скрылся с места происшествия", - уточнили в правоохранительных органах.

Индия опережает другие страны по числу погибших в дорожно-транспортных происшествиях. В 2014 году аварии на дорогах унесли жизни 141 тыс. человек. Самой распространенной причиной ДТП в Индии является превышение скорости.