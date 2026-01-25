В Индии при обрушении глиняного карьера погибли три человека
25 января, 2026
- 16:06
Три человека, включая двух девочек, погибли и еще двое получили серьезные ранения в результате обрушения глиняного карьера в районе Синграули в индийском штате Мадхья-Прадеш.
Как передает Report, об этом сообщает The Press Trust of India со ссылкой на полицию.
По ее данным, инцидент произошел в деревне Парсохар на заставе Кундвар, находящейся в юрисдикции полицейского участка Джиаван, примерно в 70 километрах от административного центра округа.
Отмечается, что обрушение произошло в момент добычи глины и пять человек остались под завалами, спасти удалось только двоих.
