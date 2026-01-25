Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В Индии при обрушении глиняного карьера погибли три человека

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 16:06
    В Индии при обрушении глиняного карьера погибли три человека

    Три человека, включая двух девочек, погибли и еще двое получили серьезные ранения в результате обрушения глиняного карьера в районе Синграули в индийском штате Мадхья-Прадеш.

    Как передает Report, об этом сообщает The Press Trust of India со ссылкой на полицию.

    По ее данным, инцидент произошел в деревне Парсохар на заставе Кундвар, находящейся в юрисдикции полицейского участка Джиаван, примерно в 70 километрах от административного центра округа.

    Отмечается, что обрушение произошло в момент добычи глины и пять человек остались под завалами, спасти удалось только двоих.

    Индия глиняный карьер обрушение погибшие
    Hindistanda gil karxanasının çökməsi nəticəsində üç nəfər ölüb

    Последние новости

    16:54
    Фото

    Турция и Катар обсудили вопросы региональной повестки

    В регионе
    16:47

    В Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер

    Экология
    16:34

    Армия Израиля нанесла удар по боевикам "Хезболлах" на юге Ливана

    Другие страны
    16:21

    СМИ: "Ливерпуль" рассматривает Хаби Алонсо на пост главного тренера

    Футбол
    16:13

    В Турции опровергли установку РЛС в аэропорту Дамаска в военных целях

    В регионе
    16:06

    В Индии при обрушении глиняного карьера погибли три человека

    Другие страны
    16:04

    В ряде регионов Азербайджана на дорогах ожидается гололед

    Инфраструктура
    15:56

    Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    15:40

    Песков о переговорах Уиткоффа и Путина: США "гонят" по времени

    В регионе
    Лента новостей