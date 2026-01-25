Hindistanda gil karxanasının çökməsi nəticəsində üç nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 25 yanvar, 2026
- 16:49
Hindistanın Madhya Pradeş əyalətinin Sinqrauli rayonunda gil karxanasının çökməsi nəticəsində üç nəfər ölüb, iki nəfər ağır yaralanıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə "The Press Trust of India" polisə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, hadisə rayon mərkəzindən təxminən 70 kilometr aralıda, Jiavan polis bölməsinin tabeliyində olan Kundvar postunun Parsohar kəndində baş verib.
Çökmə gil çıxarılarkən baş verib və beş nəfər dağıntılar altında qalıb. Yalnız iki nəfər xilas edilib.
Son xəbərlər
16:51
Foto
Türkiyə ilə Qətər regional məsələləri müzakirə edibRegion
16:49
Hindistanda gil karxanasının çökməsi nəticəsində üç nəfər ölübDigər ölkələr
16:40
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilibEkologiya
16:39
KİV: "Liverpul" baş məşqçi postuna Xabi Alonsonu gətirmək istəyirFutbol
16:17
Peskov Uitkoff-Putin danışıqları ilə bağlı: ABŞ zamanla yarışırRegion
16:05
Türkiyə Dəməşq aeroportuna hərbi məqsədlə radar sistemi qurulması iddialarını yalanlayıbRegion
15:59
Azərbaycan Basketbol Liqasında NTD "Şəki" üzərində qələbə qazanıbKomanda
15:57
İraqda prezident seçkilərinin vaxtı məlum olubDigər ölkələr
15:42