İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Hindistanda gil karxanasının çökməsi nəticəsində üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 25 yanvar, 2026
    • 16:49
    Hindistanda gil karxanasının çökməsi nəticəsində üç nəfər ölüb

    Hindistanın Madhya Pradeş əyalətinin Sinqrauli rayonunda gil karxanasının çökməsi nəticəsində üç nəfər ölüb, iki nəfər ağır yaralanıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "The Press Trust of India" polisə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hadisə rayon mərkəzindən təxminən 70 kilometr aralıda, Jiavan polis bölməsinin tabeliyində olan Kundvar postunun Parsohar kəndində baş verib.

    Çökmə gil çıxarılarkən baş verib və beş nəfər dağıntılar altında qalıb. Yalnız iki nəfər xilas edilib.

    Hindistan gil karxanası çökmə
    В Индии при обрушении глиняного карьера погибли три человека

    Son xəbərlər

    16:51
    Foto

    Türkiyə ilə Qətər regional məsələləri müzakirə edib

    Region
    16:49

    Hindistanda gil karxanasının çökməsi nəticəsində üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    16:40

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

    Ekologiya
    16:39

    KİV: "Liverpul" baş məşqçi postuna Xabi Alonsonu gətirmək istəyir

    Futbol
    16:17

    Peskov Uitkoff-Putin danışıqları ilə bağlı: ABŞ zamanla yarışır

    Region
    16:05

    Türkiyə Dəməşq aeroportuna hərbi məqsədlə radar sistemi qurulması iddialarını yalanlayıb

    Region
    15:59

    Azərbaycan Basketbol Liqasında NTD "Şəki" üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    15:57

    İraqda prezident seçkilərinin vaxtı məlum olub

    Digər ölkələr
    15:42

    KİV: ABŞ nadir torpaq metallarına 1,6 milyard dollar investisiya qoyacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti