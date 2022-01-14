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В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, погибли 9 человек

В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, погибли 9 человек Число погибших при сходе в четверг с рельсов поезда на востоке Индии составило не менее девяти человек, травмы получили по меньшей мере 45 человек, состояние 10 из них - тяжелое.
Другие страны
14 января 2022 г. 08:53
В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, погибли 9 человек

Число погибших при сходе в четверг с рельсов поезда на востоке Индии составило не менее девяти человек, травмы получили по меньшей мере 45 человек, состояние 10 из них - тяжелое.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные местных властей.

Ранее этот телеканал отмечал о трех погибших и более 20 раненых.

Не менее 12 вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Гувахати - Биканер, сошли с рельсов в восточном индийском штате Западная Бенгалия в районе города Майнагури. Причины катастрофы в настоящее время выясняются.

На месте инцидента проводится спасательная операция. Не исключено, что в вагонах еще могут оставаться пострадавшие.

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Версия на английском языке Nine killed in passenger train derailment in India
Версия на азербайджанском языке Hindistanda qatar qəzası nəticəsində 9 nəfər ölüb, 45 nəfər yaralanıb

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