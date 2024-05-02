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На шахте в Казахстане произошло задымление

На шахте в Казахстане произошло задымление Задымление произошло на шахте имени Костенко в Караганде, на поверхность вывели 187 горняков. В результате инцидента пострадавших нет.
Другие страны
2 мая 2024 г. 22:26
На шахте в Казахстане произошло задымление

Задымление произошло на шахте имени Костенко в Караганде, на поверхность вывели 187 горняков. В результате инцидента пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

"В Караганде на шахте имени Костенко произошло задымление на четвертом конвейерном штреке пласта К3. Силами электрослесаря участка конвейерных трасс Айбара Косанова с использованием первичных средств пожаротушения задымление было ликвидировано", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что, несмотря на устранение причины задымления, было принято решение о введении плана эвакуации и выводе 194 шахтеров, находившихся в шахтах на других горизонтах.

"По состоянию на 21:47 (20:47 по бакинскому времени - ред.) 187 горняков было выведено на поверхность, 7 работников из числа руководителей участков и контролеров остались на месте для контроля инцидента и жизнеобеспечения шахты", - отметили в МЧС.

Напомним, что в конце октября 2023 года на шахте имени Костенко в Караганде произошла авария, в результате которой погибли 46 человек.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda kömür mədənində tüstülənmə baş verib

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