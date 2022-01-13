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В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие

В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Гувахати - Биканер, в четверг сошел с рейсов в восточном штате Западная Бенгалия в Индии, погибли трое человек, ранены более 20.
Другие страны
13 января 2022 г. 19:37
В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Гувахати - Биканер, в четверг сошел с рейсов в восточном штате Западная Бенгалия в Индии, погибли трое человек, ранены более 20.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с рельсов сошли не менее пяти вагонов состава. В опрокинутых вагонах заблокированы десятки людей. На месте трагедии проводится спасательная операция.

Власти Западной Бенгалии уже объявили о компенсации в размере 500 тыс. индийских рупий (6,7 тыс. долларов) семьям погибших, по 100 тыс. индийских рупий (1,3 тыс. долларов) получат раненые пассажиры поезда.

Начато расследование инцидента. Не исключено, что число жертв может возрасти.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanda qatar relsdən çıxıb, ölənlər var

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