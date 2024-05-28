Швеция выделила более 56 млн евро для поддержки энергосистемы Украины

Правительство Швеции предоставляет новый энергетический пакет для Украины на общую сумму 650 млн шведских крон (более 56 млн евро).

Правительство Швеции предоставляет новый энергетический пакет для Украины на общую сумму 650 млн шведских крон (более 56 млн евро).

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.

Эти средства будут направлены на обеспечение энергоснабжения Украины.

Новая поддержка состоит из двух частей: 500 млн шведских крон через Фонд энергетической поддержки Украины организации Энергетическое сообщество, 150 млн шведских крон - Программу развития ООН.

Ранее Стокгольм разработал трехлетнюю рамочную программу военной поддержки Украины на общую сумму 75 млрд шведских крон.