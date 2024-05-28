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Прокурор Парижа: Во время Олимпиады ожидается всплеск преступности

Прокурор Парижа: Во время Олимпиады ожидается всплеск преступности Во французской столице во время проведения летних Олимпийских игр ожидается рост преступности.
Другие страны
28 мая 2024 г. 12:37
Прокурор Парижа: Во время Олимпиады ожидается всплеск преступности

Во французской столице во время проведения летних Олимпийских игр ожидается рост преступности.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила прокурор Парижа Лор Бекко в эфире радиостанции Franceinfo.

"Мы ожидаем роста числа преступлений. Будет больше туристов, поэтому таковы наши ожидания. Речь идет о карманных кражах, правонарушениях в состоянии алкогольного опьянения, актах насилия, возможно, сексуальное насилие", - заявила она.

Она указала на вероятный рост числа информационных атак во время Олимпиады.

По словам прокурора, на этот период к работе будет привлечено больше судебных следователей, в том числе из апелляционнгого суда Парижа, чтобы проводить разбирательства незамедлительно.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.

Мэрия Парижа указывала, что в город прибудут порядка 15 млн туристов.

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