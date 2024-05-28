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Индия и Франция 30 мая начнут переговоры о закупке 26 истребителей Rafale

Индия и Франция 30 мая начнут переговоры о закупке 26 истребителей Rafale Переговоры по сделке о планируемом приобретении Индией 26 французских истребителей Rafale для ВМС страны начнутся 30 мая.
Другие страны
28 мая 2024 г. 14:47
Индия и Франция 30 мая начнут переговоры о закупке 26 истребителей Rafale

Переговоры по сделке о планируемом приобретении Индией 26 французских истребителей Rafale для ВМС страны начнутся 30 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANI.

По его данным, в Индию прибудет французская делегация, в состав которой войдут представители промышленности, производители и делегаты из министерства обороны.

Источники в индийском правительстве сообщили, что стороны намерены завершить переговоры и подписать соглашение до конца года. Стоимость сделки оценивается в 500 млрд индийских рупий (около 6 млрд долларов).

13 июля 2023 года Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии одобрил подписание контрактов на поставку индийским военно-морским силам 26 палубных истребителей Rafale М производства французской компании Dassault Aviation для оснащения индийского авианосца собственной постройки Vicrant, и на строительство трех дизель-электрических субмарин класса Scorpene на предприятиях компании Mazagon Dockyards Limited в Мумбаи. Контракт продлит сотрудничество Франции с МDL, в настоящее время завершившей строительство шести ударных субмарин класса Kalveri с французской технической помощью.

В 2022 году Индия закупила 36 французских многоцелевых истребителей Rafale для военно-воздушных сил страны. Основу индийских ВВС сейчас составляют истребители Су-30МКИ и МиГ-29. На вооружение поступают истребители национальной разработки Tejas Mark-1.

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