О нас

Пьяный мужчина бросил петарду в кортеж президента Польши

Пьяный мужчина бросил петарду в кортеж президента Польши Мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил петарду в сторону кортежа президента Польши Анджея Дуды.
Другие страны
28 мая 2024 г. 12:30
Пьяный мужчина бросил петарду в кортеж президента Польши

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил петарду в сторону кортежа президента Польши Анджея Дуды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция RMF24.

По словам представителя службы охраны президента полковника Богуслава Петровского, взрыв петарды не причинил никакого вреда. Инцидент произошел 27 мая около 21:00 по местному времени, когда кортеж проезжал через населенный пункт Кшевата на западе страны.

39-летний мужчина, который бросил петарду, находится в местном вытрезвителе и будет потом допрошен полицией. По данным RMF24, свой поступок он объяснил тем, что "хотел напугать птиц".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Андрей Боич: Ядерная энергия может помочь в достижении климатических целей
Андрей Боич: Ядерная энергия может помочь в достижении климатических целей
27 мая 2024 г. 15:18
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29
27 мая 2024 г. 13:29
Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов
Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов
27 мая 2024 г. 12:45
Назначен новый посол Бельгии в Азербайджане
Назначен новый посол Бельгии в Азербайджане
27 мая 2024 г. 11:40
Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
24 мая 2024 г. 20:46
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
24 мая 2024 г. 17:45
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
23 мая 2024 г. 13:19
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете на 2024 год
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год"
23 мая 2024 г. 12:55
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
22 мая 2024 г. 17:18
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
22 мая 2024 г. 12:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi