Пьяный мужчина бросил петарду в кортеж президента Польши

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил петарду в сторону кортежа президента Польши Анджея Дуды.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил петарду в сторону кортежа президента Польши Анджея Дуды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция RMF24.

По словам представителя службы охраны президента полковника Богуслава Петровского, взрыв петарды не причинил никакого вреда. Инцидент произошел 27 мая около 21:00 по местному времени, когда кортеж проезжал через населенный пункт Кшевата на западе страны.

39-летний мужчина, который бросил петарду, находится в местном вытрезвителе и будет потом допрошен полицией. По данным RMF24, свой поступок он объяснил тем, что "хотел напугать птиц".