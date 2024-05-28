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Норвегия официально признала Палестину

Норвегия официально признала Палестину Решение Норвегии признать Палестину в качестве независимого государства вступило в силу.
Другие страны
28 мая 2024 г. 14:52
Норвегия официально признала Палестину

Решение Норвегии признать Палестину в качестве независимого государства вступило в силу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, опубликованного на сайте правительства.

"На протяжении более 30 лет Норвегия была одним из самых ярых сторонников палестинского государства. Сегодня, когда Норвегия официально признает Палестину как государство, это важная веха в отношениях между Норвегией и Палестиной", - говорится в сообщении.

О решении признать Палестину независимым государством правительство Норвегии сообщило 22 мая. Власти Ирландии и Испании также заявили об этом. В ответ глава израильского МИД заявил об отзыве послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Одновременно главы дипмиссий Ирландии, Испании и Норвегии в Израиле были вызваны в МИД еврейского государства, где им был объявлен демарш.

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Версия на азербайджанском языке Norveç Fələstini rəsmən tanıyıb

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