Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности

Власти Бельгии и Украины подписали соглашение по безопасности, предусматривающее выделение Киеву военной помощи в размере 977 млн евро в 2024 году и поставку 30 истребителей F-16 до конца 2028 года.

Власти Бельгии и Украины подписали соглашение по безопасности, предусматривающее выделение Киеву военной помощи в размере 977 млн евро в 2024 году и поставку 30 истребителей F-16 до конца 2028 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС , об этом сообщил журналистам премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

"Бельгия и Украина подписали соглашение о безопасности, оно предусматривает выделение не менее 977 млн евро военной помощи Украине", - сказал он. Соглашение также "включает поставку 30 бельгийских F-16 до 2028 года".