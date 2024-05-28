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Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности

Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности Власти Бельгии и Украины подписали соглашение по безопасности, предусматривающее выделение Киеву военной помощи в размере 977 млн евро в 2024 году и поставку 30 истребителей F-16 до конца 2028 года.
Другие страны
28 мая 2024 г. 11:56
Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности

Власти Бельгии и Украины подписали соглашение по безопасности, предусматривающее выделение Киеву военной помощи в размере 977 млн евро в 2024 году и поставку 30 истребителей F-16 до конца 2028 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС , об этом сообщил журналистам премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

"Бельгия и Украина подписали соглашение о безопасности, оно предусматривает выделение не менее 977 млн евро военной помощи Украине", - сказал он. Соглашение также "включает поставку 30 бельгийских F-16 до 2028 года".

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