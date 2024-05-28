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Премьер Бельгии обозначил сроки введения новых санкций против России

Премьер Бельгии обозначил сроки введения новых санкций против России Бельгия в качестве председателя Совета Евросоюза работает над утверждением 14-го пакета санкций ЕС в отношении России до конца июня.
Другие страны
28 мая 2024 г. 13:31
Премьер Бельгии обозначил сроки введения новых санкций против России

Бельгия в качестве председателя Совета Евросоюза работает над утверждением 14-го пакета санкций ЕС в отношении России до конца июня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

"Мы работаем над утверждением 14-го пакета санкций против России, и я уверен, что примем его до конца бельгийского председательства", - сказал он.

Председательство Бельгии заканчивается в конце июня.

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