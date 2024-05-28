Премьер Бельгии обозначил сроки введения новых санкций против России

Бельгия в качестве председателя Совета Евросоюза работает над утверждением 14-го пакета санкций ЕС в отношении России до конца июня.

Бельгия в качестве председателя Совета Евросоюза работает над утверждением 14-го пакета санкций ЕС в отношении России до конца июня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

"Мы работаем над утверждением 14-го пакета санкций против России, и я уверен, что примем его до конца бельгийского председательства", - сказал он.

Председательство Бельгии заканчивается в конце июня.