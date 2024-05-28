Ирландия официально признала Палестину

Ирландия официально признала Палестину независимым государством.

Ирландия официально признала Палестину независимым государством.

Как передает Report cо ccылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел и обороны Ирландии Михол Мартин.

"Сегодняшнее решение правительства авторизует установление полноценных дипломатических отношений с государством Палестина", - сказал он.

Марти н отметил, что статус палестинской дипломатической миссии в Ирландии будет повышен до посольства после того, как с данной формальной просьбой к Дублину обратятся власти Палестины. Ирландское диппредставительство в Рамалле в свою очередь также преобразуется в посольство.