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Ирландия официально признала Палестину

Ирландия официально признала Палестину Ирландия официально признала Палестину независимым государством.
Другие страны
28 мая 2024 г. 15:43
Ирландия официально признала Палестину

Ирландия официально признала Палестину независимым государством.

Как передает Report cо ccылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел и обороны Ирландии Михол Мартин.

"Сегодняшнее решение правительства авторизует установление полноценных дипломатических отношений с государством Палестина", - сказал он.

Марти н отметил, что статус палестинской дипломатической миссии в Ирландии будет повышен до посольства после того, как с данной формальной просьбой к Дублину обратятся власти Палестины. Ирландское диппредставительство в Рамалле в свою очередь также преобразуется в посольство.

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