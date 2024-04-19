В Индии начался первый этап масштабных парламентских выборов

Голосование на первом этапе всеобщих парламентских выборов началось в Индии.

Голосование на первом этапе всеобщих парламентских выборов началось в Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в 07:00 утра по местному времени (05:30 по бакинскому времени) работу начали 187 тыс. избирательных участков в 102 избирательных округах, расположенных в 21 штате. Проголосовать могут свыше 166 млн граждан страны.

Учитывая размеры страны и достигающее почти 1 млрд человек число избирателей, а также соображения безопасности, выборы в Индии пройдут в семь этапов. Последний запланирован на 1 июня. Итоги голосования будут подведены к 4 июня.

На первом этапе выборов будет решено, кто займет 102 кресла в нижней палате парламента Индии - Лок Сабхе, включающей 543 места. За них борются 1 625 кандидатов.

Среди фаворитов предстоящего голосования - правящая Индийская народная партия ("Бхаратия джаната парти", БДП), ее лидером является премьер Нарендра Моди, который претендует на третий премьерский срок подряд. С ней соперничает оппозиционный альянс I.N.D.I.A., который объединяет 28 общенациональных и региональных партий, но основной силой в нем выступает Индийский национальный конгресс. Опросы прогнозируют победу БДП.

Избирательная комиссия Индии приняла несколько решительных мер для безопасного и спокойного проведения выборов. Как сообщил избирком, на более чем 50% участков организована интернет-трансляция, работают сотни наблюдателей, силовые структуры следят за соблюдением закона и порядка.

Голосование должно завершиться в 18:00 (16:30 по бакинскому времени). Второй этап выборов пройдет 26 апреля в 89 избирательных округах, расположенных в 13 штатах.