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В Индии из-за проливных дождей погибли 14 человек

В Индии из-за проливных дождей погибли 14 человек В результате проливных дождей в южном индийском штате Тамил Наду погибли 14 человек.
Другие страны
12 ноября 2021 г. 05:19
В Индии из-за проливных дождей погибли 14 человек

В результате проливных дождей в южном индийском штате Тамил Наду погибли 14 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Официальные лица говорят, что низменные районы могут быть снова затоплены из-за наводнения, вызванного проливными дождями. Гражданам посоветовали не выходить на улицу. Отмечается, что в результате наводнения пострадало 800 домов.

По данным местных СМИ, для пострадавших создано более 100 центров помощи, раздаются бесплатные продукты питания.

Более 500 человек были эвакуированы и размещены во временных убежищах в Ченнаи и прилегающих районах.

Индийский метеорологический департамент объявил, что в следующие пять дней ожидается уменьшение количества осадков у южных побережий Кералы и Андхра-Прадеш.

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