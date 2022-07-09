В Индии из-за наводнений эвакуировали около 15 тыс. паломников

Около 15 тыс. паломников-индусов эвакуированы в безопасные места из района священного пещерного храма Амарнатх на севере Индии.

Около 15 тыс. паломников-индусов эвакуированы в безопасные места из района священного пещерного храма Амарнатх на севере Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно телеканалу NDTV, сильное наводнение, вызванное мощным муссонным ливнем, стало в пятницу причиной гибели не менее 15 человек. По данным властей, более 40 человек все еще числятся пропавшими без вести.

По словам эвакуированных, потоки воды и оползни обрушились в пятницу на палатки и общественные кухни, лагеря паломников завалены грязью и камнями. В настоящее время людей перевозят в лагеря временного размещения. Спасательные команды ведут поиск пропавших.