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    В Индии грузовик с гостями свадьбы упал в канал, множество погибших

    По факту начато расследование

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В индийском штате Уттар-Прадеш грузовик, перевозивший пассажиров, упал в канал. В результате ДТП не менее 14 человек погибли, 28 получили ранения, сообщает Report cо ссылкой на  Hindustan Times.

    Согласно указанному источнику, в кузове грузовика ехали десятки людей, возвращавшихся со свадьбы.

    По факту начато расследование.

    По предварительной версии, водитель грузовика уснул за рулем. К трагедии могли также привести перегруженность автомобиля, техническая неисправность и плохое качество дороги.

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