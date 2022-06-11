В Индии два человека погибли при протестах из-за высказываний о пророке Мухаммеде

По меньшей мере два человека погибли и 10 получили ранения в минувшие сутки в ходе столкновений в городе Ранчи (штат Джаркханд), вызванных неоднозначными высказываниями о пророке Мухаммеде двух представителей правящей Индийской народной партии ("Бхаратия

По меньшей мере два человека погибли и 10 получили ранения в минувшие сутки в ходе столкновений в городе Ранчи (штат Джаркханд), вызванных высказываниями о пророке Мухаммеде двух представителей правящей Индийской народной партии ("Бхаратия джаната парти", БДП).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу телеканал NDTV .

В нескольких районах штата введен комендантский час.

Беспорядки начались после молитвы в пятницу. Участники акций протеста требуют немедленного ареста официального представителя партии Нупуры Шармы за богохульство.

Массовые выступления также прошли в Нью-Дели, Морадабаде, Праяградже, Сахаранпуре и других городах. Полиция усилила меры безопасности в Канпуре, Лакхнау и Фирозабаде.

Скандал в Индии начался после комментариев официального представителя БДП Шармы во время дебатов по национальному телевидению на прошлой неделе. Ее слова вызвали протесты в Индии и со стороны многих мусульманских государств. Шарма была отстранена, а член молодежного крыла партии Харшит Шривастава был задержан за твиты о пророке Мухаммеде, воспринятые верующими также как оскорбление.

Правительство Индии и БДП дистанцировались от этих высказываний.

Ранее посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна был также вызван в министерство иностранных дел по поводу высказывание Шармы.