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В Нью-Дели прошла акция протеста из-за скандальных высказываний о пророке Мухаммеде

В Нью-Дели прошла акция протеста из-за скандальных высказываний о пророке Мухаммеде Акция протеста мусульман из-за скандальных комментариев в адрес пророка Мухаммеда официального представителя правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" (БДП) Нипур Шармы прошла сегодня в Нью-Дели.
Другие страны
10 июня 2022 г. 14:11
В Нью-Дели прошла акция протеста из-за скандальных высказываний о пророке Мухаммеде

Акция протеста мусульман из-за скандальных комментариев в адрес пророка Мухаммеда официального представителя правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" (БДП) Нипур Шармы прошла сегодня в Нью-Дели.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, сотни протестующих собрались после пятничной молитвы в старой части Нью-Дели у крупнейшей в Южной Азии мечети Джама-Масджит. Участники акции резко осудили высказывания Шармы и потребовали от властей ее ареста.

Скандал начался после комментариев в адрес пророка Мухаммеда Нипур Шармы во время дебатов по национальному телевидению на прошлой неделе. Многие мусульмане в Индии сочли ее слова оскорбительными.

Правительство Индии и БДП дистанцировались от слов Шармы. Она лишена своего поста и исключена из БДП.

Ранее посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна был также вызван в министерство иностранных дел по поводу высказывание Шармы.

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Версия на азербайджанском языке Nyu-Dehlidə Məhəmməd Peyğəmbərin təhqir olunmasına qarşı etiraz aksiyası keçirilib
Версия на английском языке Protest in New Delhi over controversial statements about Prophet Mohammed

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